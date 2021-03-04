وفي فبراير الماضي، قررت المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق لمدعيتها العامة أن تفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق.

وكانت بنسودا فتحت تحقيقا أوليا، في يناير 2015، حول اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إثر الحرب في قطاع غزة في 2014، وأسفر هذا النزاع عن 2251 قتيلا في الجانب الفلسطيني معظمهم مدنيون وعن 74 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم جنود.

وإسرائيل ليست عضوا في الجنائية الدولية في حين إن فلسطين انضمت إليها في 2015.