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الخارجية الأمريكية: نركز على تسوية تفاوضية للأزمة اليمنية وتوفير الإغاثة

الخميس، 04 مارس 2021 07:02 م
الخارجية الأمريكية: نركز على تسوية تفاوضية للأزمة اليمنية وتوفير الإغاثة الأوضاع فى اليمن - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال المتحدث الإقليمى لوزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستركز على تسوية تفاوضية للأزمة اليمنية وعلى توفير الإغاثة، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن الحل الوحيد للأزمة اليمنية سياسي ودبلوماسى.

وتابع المتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية: إذا أردنا أن نرسل رسالة للحوثيين فلدينا طرق مختلفة لتوصيلها.

وفى وقت سابق، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكى الخاص إلى اليمن ليندر كينج يعود إلى العاصمة السعودية الرياض لمزيد من المشاورات مع السعودية بشأن اليمن، وفقا لمصادر إعلامية.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، التعليق على الأنباء عن اللقاء بين مسؤولين أمريكيين وحوثيين بمسقط.


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