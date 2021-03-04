الخارجية الأمريكية: نتطلع باهتمام إلى رغبة إيران فى المشاركة بعملية تفاوضية ملموسة

قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع باهتمام كبير إلى رغبة إيران في المشاركة بعملية تفاوضية ملموسة، وفقا لمصادر إعلامية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: جادون فيما يتعلق بوضع قيود تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، متابعا: نرحب بنتائج اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بإيران.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: نرحب بنتائج اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بإيران، موضحا أن قرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية جاء بدعم من واشنطن.
واستطرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: قدمنا عرضا قبله الأوروبيون للانخراط بمفاوضات مع الإيرانيين في إطار مجموعة 5+1.
الخارجية الأمريكية: نتطلع باهتمام إلى رغبة إيران فى المشاركة بعملية تفاوضية ملموسةالخميس، 04 مارس 2021 11:00 م
نيد برايس
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قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع باهتمام كبير إلى رغبة إيران في المشاركة بعملية تفاوضية ملموسة، وفقا لمصادر إعلامية.
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