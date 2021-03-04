الحرس الثورى الإيرانى يكشف انخفاض مستوى وفيات كورونا بنسبة 90%

كتب أحمد عرفة

أعلن الحرس الثورى الإيرانى أن تنفيذ مشروع سليمانى خفض مستوى الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى إيران بنسبة 90%

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال نائب القائد العام للحرس الثورى الإيرانى، العميد على فدوى، إن مشروع "سليمانى" الذى ينفذ بدعم من منظمة التعبئة "البسيج" ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى للسيطرة على تفشى فيروس كورونا فى أنحاء البلاد قد لعب دورا كبيرا جدا فى احتواء المرض.

وأكد نائب القائد العام للحرس الثورى الإيرانى أن الدول التى تحظى بإمكانيات كبيرة فى مجال الصحة والمعدات الطبية وتدعى أنها متطورة كثيرا فى هذا المجال لم تستطع السيطرة على المرض وشهدت أوضاعا كارثية، لافتا إلى تأثير مشروع "سليمانى" فى خفض الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد.

وأوضح نائب القائد العام للحرس الثورى الإيرانى أنه خلال الشهرين الأخيرين انخفضت الوفيات فى البلاد إلى تحت 100 وحتى نحو 50 وفاة يومية فى حين كان العدد فى ذروته نحو 500 حالة، لافتا إلى أن المشروع تتم متابعة تنفيذه بقوة من قبل منظمة التعبئة، مشيرا إلى أن المواطنين عليهم الالتزام الجاد بالتوصيات الصحية لأنه لو تم اعتبار الظروف طبيعية فإن هذا الفيروس المحور سينتشر.

وأطلقت السلطات الإيرانية أواخر العام الماضى خطة تكميلية لمكافحة فيروس كورون باسم "مشروع سليمانى" تكريما للقائد الراحل لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثورى الإيرانى، قاسم سليمانى، الذى قتل بغارة أمريكية فى مطار بغداد يوم 3 يناير 2020.