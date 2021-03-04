الحبس 6 أشهر لمتهم بسرقة 14 موبيل من أتوبيس فريق منوف أثناء مباراته بالشرقية

الشرقية-فتحية الديب

عاقبت محكمة جنح ديرب نجم بالشرقية، عاطل بالحبس 6 أشهر، لقيامه بسرقة 14 هاتفا محمولا من متعلقات لاعبى فريق منوف خلال مباراته مع فريق شباب ديرب نجم، ضمن مباريات الدرجة الثالثة.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بلاغا من أحد أعضاء لاعبى فريق منوف، بسرقة 14 هاتفا محمولا خاصين بلاعبي الفريق، بعد انتهاء مباراته مع فريق شباب ديرب نجم، بمدينة ديرب نجم، حيث كانت متعلقات الفريق داخل أتوبيس النادى، وتم تحرير المحضر رقم 2828 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2021.

توصلت تحريات ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد حسن أباظة، رئيس المباحث، وبإشراف العميد أسامة ربيع، مفتش المنطقة المركزية، واللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية إلى قيام "ح ص" عاطل 21، مقيم بندر ديرب نجم وسبق اتهامه فى 10 قضايا، بارتكاب الواقعة، حيث استغل نوم السائق وتسلل إلى الأتوبيس وقام بسرقة الهواتف، وتم إحالته للنيابة العامة التى قدمته بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، على محكمة الجنح التى أصدرت حكمها المتقدم.