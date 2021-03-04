الحبس 6 أشهر لربة منزل أخفت قرطا ذهبيا سرقه نجلها من طفلة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة ربة منزل بالحبس 6 أشهر، بتهمة إخفاء قرط ذهبى سرقه نجلها من طفلة عمرها 5 سنوات بقرية شرشيمة مركز ههيا، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى، وعضوية المستشارين محمد سامى بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وسكرتارية حسن عبد المجيد، وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية ليوم 6 أكتوبر من عام 2020، دائرة مركز شرطة ههيا، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، ضبط ربة منزل مقيمة قرية شرشيمة دائرة مركز ههيا.

وتبين من التحريات التى أجراها الرائد إسلام نجيدة، رئيس مباحث ههيا، برئاسة العميد أسامة ربيع، مفتش المنطقة المركزية، إخفاء المتهم قرطا ذهبيا خاص بطفلة 5 سنوات، بعد استدراج نجل المتهمة "الطفلة" وسرقة قرطها الذهبى وتركها فى السوق، حيث أخفت المتهمة القرط الذهبى، وتم معاقبة نجلها الطفل من قبل محكمة أحداث ههيا، وإحالة الأم من قبل نيابة ههيا، برئاسة مصطفى إسماعيل، رئيس النيابة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.