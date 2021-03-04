الحبس عامين لـ4 موظفين بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، بمعاقبة 4 موظفين بدائرة مركز بلبيس، بالحبس عامين، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، والمشاركة فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على "ج م ع" موظف بالمعاش، وحرر له المحضر رقم 6669 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020، و"م و ص" موظف بالمعاش، وحرر له المحضر رقم 6516 جنح أمن دولة بلبيس لسنة 2020، و"م ق إ" موظف، وتحرر له المحضر رقم 7083 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2020، و"ع ت ع" موظف، وحرر له المحضر رقم 6664 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس، لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

وبالعرض على نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، أحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم.