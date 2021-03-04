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الجيش اليمنى يعلن مقتل 30 حوثيا فى جبهة المشجح فى مأرب

الخميس، 04 مارس 2021 05:53 م
الجيش اليمنى يعلن مقتل 30 حوثيا فى جبهة المشجح فى مأرب الجيش اليمنى - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلن الجيش اليمنى، مقتل 30 حوثيا في جبهة المشجح في مدينة مأرب اليمنية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 43 من ميليشيا الحوثي الإرهابية ن في مواجهات شهدتها جبهة المشجح غربي محافظة مارب، وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الميليشيا الإرهابية تلقت أيضاً خسائر في العتاد خلال المواجهات التي دارت.

وتشهد عدة محاور قتالية في محافظة مارب تقدما ملحوظا لقوات الجيش اليمنى على حساب مليشيا الحوثي واتلي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

 


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