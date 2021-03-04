الجزائر تشترى قمحا صلدا فى مناقصة

قال متعاملون أوروبيون اليوم الخميس، إنهم يعتقدون أن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى قمحا صلدا في مناقصة أغلقت أمس الأربعاء.

وقال المتعاملون في تقديرات أولية إن الكمية المشتراة لم تتضح بعض لكنهم يعتقدن أنها تتراوح بين 180 ألف طن و240 ألف طن.

وقال المتعاملون إن شحنتين جرى شراؤهما بسعر يتراوح بين 372 و373 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن. ويُعتقد أنه جرى شراء ما بين شحنتين وأربع شحنات بأسعار تقترب من 380 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.

ويعتقد أن المناشئ تشمل كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

لا تكشف الجزائر عن نتائج المناقصات وتعتمد تقارير الشراء على تقديرات متعاملين. والشحن مطلوب في المناقصة بين الأول والخامس عشر من أبريل وبين السادس عشر والثلاثين منه.