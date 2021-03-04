

وأكد باسيل التمسك بمبدأ حصول رئيس الجمهورية على حصة وزارية في الحكومة، مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية القوي هو الذي يضيف على قوة موقعه في الدستور، قوة التمثيل لدى الكتلة النيابية التي تنتمي إليه".



وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، قد اتهم في وقت سابق من اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وأنهما و"حزب الله" يحاولون خلافا للحقيقة والواقع تحميله (الحريري) مسئولية التعطيل، مشيرا إلى أن تشكيلة حكومية متكاملة من 18 وزيرا جميعهم من الاختصاصيين وغير الحزبيين بحوزة رئيس الجمهورية وتنتظر موافقته حتى تبصر الحكومة الجديدة النور.



وشدد الحريري على أنه لا ينتظر رضى أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة الجديدة على عكس "حزب الله" الذي ينتظر دائما أن يأتيه القرار من إيران، ومعتبرا أن حزب الله يناور لإطالة مدة الفراغ الحكومي في لبنان بانتظار أن تبدأ ايران تفاوضها مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ممسكة باستقرار لبنان كورقة من أوراق هذا التفاوض.