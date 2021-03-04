التموين تعلن صرف 20% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات مارس

كتب مدحت وهبة

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر مارس الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 20% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

فيما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات تموين شهر مارس الجارىً لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، كما يتم طرح السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 15 الى 20% .

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن مناقصة محدودة رقم 7 لسنة 2020 /2021 لتوريد زيت الطعام خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 300 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد" تسلم خلال الفترة من 10 إلى 30 أبريل المقبل، وجلسة فض المظاريف يوم 4 مارس الجارى.