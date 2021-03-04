التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان 4أبريل فى 1252منفذا بتخفيضات 15 لـ35%

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلا رمضان سوف يبدأ فى الفترة من 4 إبريل إلى 12 من الشهر نفسه، مشيرا إلى وجود 164 شركة غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر فى نفس المدة.



وأشار وزير التموين، خلال اجتماعه مع أصحاب ومديرى السلاسل التجارية والشركات الغذائية، أنه سيتم مشاركة 21 سلسلة تجارية بـ1252 فرعا، منها كليا بالفروع أو جزئيا عبر تخصيص ركن فى كل سلسلة مخصصة لعرض السلع الرمضانية.



وأكد الوزير، وجود 15 سلعة غذائية تتنوع بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاى واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت بين 15% وحتى 35%.



وأشار الوزير، إلى مشاركة 1300 مجمع استهلاكى تابع للوزارة بنفس التخفيضات إضافة إلى منافذ جمعيتى لمن لديه الرغبة فى ذلك إضافة إلى المنافذ المتنقلة.



وكشف المصيلحى، عن وجود شنط رمضان أيضا هذا العام بها الـ15 سلعة المعلن عنها ستشارك فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر يتفاوت ما بين الـ75 جنيها إلى 150 جنيها إضافة إلى الكوبونات، أما بالنسبة للسلاسل التجارية فإن الشنط الرمضانية سيتفاوت سعرها ما بين الـ60 جنيها إلى 200 جنيه.



وأضاف المصيلحى، وجود تنسيق كامل بين الوزارة المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات لإنشاء عدد كبير من تلك المعارض بالمحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الرمضانيه بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهات الـ3 سيشمل التجهيز واختيار الأماكن أيضا فى المناطق الأكثر تكدسا بالمواطنين لتقريب السلع إليه.



وأشار المصيلحى، إلى أنه أكد على المشاركين فى المعرض ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

