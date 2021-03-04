"التحصين الكندية" توصى بإطالة الفاصل بين جرعات لقاح كورونا حتى 4 أشهر

كتبت إيناس البنا

أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية الكندية للتحصين (NACI) بأن يكون الحد الأقصى للفاصل الزمني بين الجرعتين الأولى والثانية من جميع لقاحات كورونا الثلاثة المعتمدة للاستخدام في كندا، يجب أن يزيد إلى 4 أشهر من أجل زيادة عدد الذين يتم تطعيمهم.

وقالت اللجنة فى بيان وفقا لتقرير موقع CBC، إنه في سياق الإمداد المحدود للقاح كورونا ، يجب على السلطات القضائية تعظيم عدد الأفراد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح عن طريق تمديد الجرعة الثانية من اللقاح حتى 4 أشهر بعد الأول".

قبل هذه التوصية الجديدة ، قالت NACI إن الحد الأقصى للفاصل الزمني بين اللقطة الأولى والثانية من لقاح موديرنا يجب أن يكون أربعة أسابيع.



اللجنة الكندية للتحصين

وأضاف البيان: "في حين أن الدراسات لم تجمع بعد 4 أشهر من البيانات حول فعالية اللقاح بعد الجرعة الأولى، فإن الشهرين الأولين يظهران مستويات عالية ومستمرة من الحماية".

أوضحت اللجنة الاستشارية للتحصين، إنها استعرضت أدلة من تجربتين سريريتين بحثتا في مدى فعالية لقاح فايزر و موديرنا بعد جرعة واحدة.

وقالت إن هذه الدراسات أظهرت أن لقاح فايزر -ومودرنا بدأ في توفير مستوى معين من الحماية بعد 12 إلى 14 يومًا من الجرعة الأولى، وبحلول الوقت الذي تم فيه إعطاء الجرعة الثانية - بعد 19 إلى 42 يومًا من الجرعة الأولى - تبين أن اللقطة الأولى فعالة بنسبة 92 ٪

الدراسات السكانية تجد حماية أقل

خارج التجارب السريرية ، نظرت لجنة التحصين في فعالية جرعة واحدة من هذين اللقاحين في سكان كيبيك وكولومبيا البريطانية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

قالت إن التحليل أظهر فعالية جرعة واحدة من لقاح فايزر أو موديرنا بين 70 ٪ و 80 ٪ بين العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في الرعاية طويلة الأجل والسكان المسنين وعامة الناس.

وقالت اللجنة إن البيانات المنشورة من تجربة سريرية لشركة استرازينيكا أشارت إلى أن تأخير الجرعة الثانية لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر يوفر حماية أفضل ضد أعراض المرض مقارنة بفترات أقصر بين الجرعات.

ومن جانبها قالت رئيسة العمليات الكندية لشركة موديرنا ، باتريشيا جوتييه ، إن التجارب الخاصة بالشركة ، والظروف التي بموجبها تمت الموافقة على اللقاح من قبل وزارة الصحة الكندية ، مرتبطة بفاصل زمني مدته ٤ أسابيع، ومع ذلك ، نحن في أوقات الوباء ويمكننا أن نفهم أن هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها".