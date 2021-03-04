"البحوث الإسلامية" يواصل تحضيره لمؤتمر "الفارابى" بالتعاون مع سفارة كازاخستان

كتب لؤى على

عقدت اللجنة العلمية لمؤتمر الإمام الفارابي الذي ينظمه مجمع البحوث الإسلامية افتراضيًا بالتعاون مع سفارة كازاخستان بالقاهرة بعنوان: (إسهامات الفارابي – المعلم الثاني – في إثراء الحضارة الإنسانية) يومي 15 و 16 مارس الجاري، اجتماعًا لإنهاء الترتيبات اللازمة للمؤتمر، بعد استقبال بحوث المشاركين من دول مختلفة.

شارك في الاجتماع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، الدكتور حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء ورئيس أكاديمية الأزهر، الدكتورة سهير الفيل أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الدكتورة سونيا لطفي أستاذ العقيدة والفلسفة بالجامعة، الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات،الدكتور سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، الدكتور محمد ورداني مسئول اللجنة الإعلامية للمؤتمر،الدكتور محمود وافي مسئول اللجنة التنفيذية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المؤتمر يأتي في إطار الدور الريادي والمحوري للأزهر الشريف من خلال الانفتاح على المؤسسات ذات الصلة داخليًا وخارجيًا، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف الفعاليات واللقاءات العلمية بما يحقق رسالة الأزهر ودوره على كافة المستويات المحلية والدولية.

وأشار عيّاد إلى أن لجان المؤتمر تعمل بشكل يومي لأجل خروج المؤتمر بشكل يحقق أهدافه ويسلط الضوء على العلماء الأوائل وجهودهم في المجالات العلمية المختلفة، لافتًا إلى أن المؤتمر يعقد افتراضيًا نتيجة الظروف التي يعاني منها العالم بأسره من تفشي فيروس كورونا.

أوضح الأمين العام أنه تمت مناقشة عدة أمور خاصة بالمؤتمر منها وضع التصور النهائي للجلسة الافتتاحية والجلسات النقاشية للمؤتمر وورش العمل المقترحة، وتسمية المتحدثين من الجانبين لوضع البرنامج الزمني للجلسات، بالإضافة مناقشة ملخصات البحوث الواردة للجنة والتي بلغت نحو (56) ملخصًا، وتصنيفها وفق محاور المؤتمر، بالإضافة إلى تحديد عدد البحوث التي ستعرض بكل جلسة نقاشية.

يأتي هذا المؤتمر في إطار عناية الأزهر الشريف بالرموز الفكريّة والعلميّة للأمّة الإسلاميّة عبر تاريخها الطويل وعلى امتداد رقعتها الجغرافيّة ومع تعدّد أعراقها؛ حيث يجمع بينها الإسلام، والهدف من هذا المؤتمر يأتي بغية تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم لإدراك ما قدّموه لتاريخ الإنسانية وما يمكن أن يقدّمه حاضرهم قياسًا على ما قدّمه ماضيهم خصوصًا أنه ماضٍ يضرب بجذورٍ عميقةٍ في التاريخ الإنسانيّ وله أبعاد متنوعة أثَّرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية، ومن رموز الأمة أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابيّ (259هـ/872م-339هـ/950م)، وهو مولود في فاراب التي تقع في محافظة أُطرار بدولة كازاخستان بآسيا الوسطى، يقول عنه ابن سبعين في رسائله: "هو أهم فلاسفة الإسلام وأذكرهم للعلوم القديمة"، ويعدُّه صاعد القرطبيّ: "فيلسوف المسلمين بالحقيقة"؛ إذ أتقن علوم الحكمة، وبرع في العديد من الفنون.