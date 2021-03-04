البابا فرانسيس: سأذهب إلى العراق كحاج سلام وأمل

وكالات

أعلن البابا فرنسيس، قبيل توجهه في زيارة إلى العراق، اليوم الخميس، أنه سيقوم بأول رحلة إلى هذا البلد كحاج سلام وأمل.

وأضاف: "أنا ذاهب كحاج لأدعو الرب من أجل العفو والمصالحة بعد سنوات من الحرب والإرهاب".

وأعلن البابا فرانسيس منذ ديسمبر الماضي، أنه سيقوم برحلة رسولية إلى العراق في 5-8 مارس. ومن المقرر أن يزور بغداد والنجف وأربيل والموصل، ومدينة أور التاريخية في الناصرية بجنوب العراق، حيث مقام النبي إبراهيم.