الأمم المتحدة ترسل فريقا جديدا إلى ليبيا لتطوير آلية مراقبة وقف إطلاق النار

كتبت - هند المغربي

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن هناك فريق تابع للمنظمة الأممية تم نشره فى ليبيا لتطوير آلية مراقبة وقف إطلاق النار وإعداد مدخلات للتقرير المطلوب إعداده من أمين عام الأمم المتحدة لتقديمه لمجلس الأمن.

ووفقا للمتحدث باسم الأمم المتحدة سيساعد الفريق بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، ويوفر الأساس لدعم الأمم المتحدة لتطوير آلية مراقبة وقف إطلاق النار التى يقودها ويتبعها ليبيون، كما سيقوم الفريق بإعداد مدخلات للتقرير الذى طلبه مجلس الأمن من الأمين العام، وسيقوم الفريق المتقدم بإبلاغ النتائج التى توصل إليها إلى المبعوث الخاص من خلال منسق بعثة الأمم المتحدة.

وأشار دوجاريك إلى أنه على مدار الأيام القليلة الماضية، واصل المبعوث الخاص لليبيا يان كوبيش، جهوده لحشد الدعم الإقليمى والدولى لعملية الحوار الليبية وقام المبعوث الخاص بزيارات الى عدد من الدول.