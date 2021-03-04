الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس رغم الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة

كتب سمير حسنى

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وخفيفة على الإسكندرية، مؤكدا انعدام فرص سقوط الأمطار على باقى الأنحاء كافة بدءًا من الغد.

وقال مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على شاشة "اكسترا نيوز"، إن هناك استقرارا فى الأجواء بالقاهرة بارتفاع درجات الحرارة وذلك بمعدل 3 درجات عن الأمس ، متوقعًا ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وحذر "شاهين" المواطنين من تخفيف الملابس قائلا: "يجب ارتداء الملابس الشتوية لأن الحرارة تنخفض بشكل كبير خلال فترات الليل".