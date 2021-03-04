وسُجّلت براءة الاختراع - بحسب بيان للجامعة، اليوم /الخميس/، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - باسم كل من الدكتور وصفي عبيدات الأستاذ بقسم الصيدلة التكنولوجية في الجامعة وطالب الماجستير في الجامعة عبدالله جرادات.

وأوضح الدكتور عبيدات، أن الاختراع عبارة عن أقراص فموية جديدة، بشكل نسيج غير مغلف يحتوي على الدواء، بحيث يقوم هذا المنتج بالسماح بتحرر أو انطلاق الدواء منه، بمعدل مناسب بحيث يكون تحرر الدواء بشكل مستمر ولمدة 24 ساعة، وبما يسمح للمريض بأخذ الجرعة مرة واحدة يوميا بدلا من 4-3 مرات يوميا.