الأثنين المقبل.. محاكمة أجنبيين لجلبهما وزراعتهما مواد مخدرة بالغردقة

حددت الإدارة الجنائية لمحكمة جنايات البحر الأحمر، الإثنين المقبل، الموافق 8 مارس، جلسة لمحاكمة سائحة، بعد أن تم ضبطها بمطار الغردقة وبحوزتها اقراص اكتساتسي المخدر وكمية من الكوكايين، قيمتها 4 ملايين جنيه.
تفاصيل القضية بدأت مطلع شهر ديسمبر الماضي حيث تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي، من ضبط سائحة، قادمة على متن رحلة طيران، بحوزتها كمية من أقراص الاكستاسي المخدر وكمية من الكوكايين.
كان اشتبه مأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي، بسائحة خلال وصولها مطار الغردقة الدولي، فتم العرض على سلطان صالح مدير عام جمارك الغردقة، فأمر بفحص حقائبها علي جهاز الأشعة وتبين وجود 7980 قرص اكتساسي، و250 جراما من مخدر الكوكايين داخل طيات ملابسها، وتم تحرير محضر لها وعرضها على النيابة العامة وحبسها والتجديد لها وإحالتها لمحكمة الجنايات.
كذلك حدد الإدارة الجنائية يوم الاثنين المقبل لمحاكمة شاب مصري يحمل إحدى الجنسيات، لمحكمة الجنايات بعد إنهاء التحقيقات معه لقيامه بزراعة نبات الماريجوانا المخدر داخل شقته بمنطقة الجونة شمال الغردقة.
ترجع تفاصيل القضية لشهر نوفمبر من العام الماضي عندما تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" وبمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر، من رصد أحد الأشخاص تخصص فى زراعة نبات الماريجوانا المخدر وترويج العقاقير المخدرة على عملائه، حيث جهز منزله بصوبات زراعية ولمبات حرارية وأصص لزراعة نبات الماريجوانا المخدر.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم "م .م" في بداية العقد الرابع من العمر، وضبطه، وتبين أنه شخص مصرى ويحمل جنسية دولة أجنبية ويعمل بمجال التسويق الإلكترونى، وذلك أثناء تواجده بمنزله بالجونة قسم شرطة ثان الغردقة .
وعثر بحوزته على 11 أصيص بداخلهم "11 شجيرة لنبات الماريجوانا المخدر - 47 بذرة لنبات الماريجوانا المخدر - 15 قرص مخدر لعقار الإكستاسى الخيوط"، و" كمية لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 10 جرام - 4 كتالوج لتعلم كيفية زراعة نبات الماريجوانا – مبالغ مالية متعددة العملات – هاتف محمول – سيارة".
وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت جلسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتجديد له وإحالته لمحكمة الجنايات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة