الأثنين المقبل.. محاكمة أجنبيين لجلبهما وزراعتهما مواد مخدرة بالغردقة

تفاصيل القضية بدأت مطلع شهر ديسمبر الماضي حيث تمكنت جمارك مطار الغردقة الدولي، من ضبط سائحة، قادمة على متن رحلة طيران، بحوزتها كمية من أقراص الاكستاسي المخدر وكمية من الكوكايين.

كان اشتبه مأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي، بسائحة خلال وصولها مطار الغردقة الدولي، فتم العرض على سلطان صالح مدير عام جمارك الغردقة، فأمر بفحص حقائبها علي جهاز الأشعة وتبين وجود 7980 قرص اكتساسي، و250 جراما من مخدر الكوكايين داخل طيات ملابسها، وتم تحرير محضر لها وعرضها على النيابة العامة وحبسها والتجديد لها وإحالتها لمحكمة الجنايات.

كذلك حدد الإدارة الجنائية يوم الاثنين المقبل لمحاكمة شاب مصري يحمل إحدى الجنسيات، لمحكمة الجنايات بعد إنهاء التحقيقات معه لقيامه بزراعة نبات الماريجوانا المخدر داخل شقته بمنطقة الجونة شمال الغردقة.