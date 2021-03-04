اعترافات مُثيرة لأفراد عصابة تخصصت فى سرقة رواد البنوك بالقاهرة الجديدة

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال 3 متهمين بسرقة المترددين على البنوك بالقاهرة الجديدة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في مراقبة المترددين على البنوك وسرقتهم بمناطق القاهرة الجديدة، وأقر المتهمون بسرقتهم 3 مواطنين بعدة أساليب مختلفة، منها كسر زجاج إحدى السيارات وسرقة حقيبة بها مبلغ 60 ألف جنيه، وقاموا بسرقة باقى الضحايا بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء والنارية بمبالغ تعدت 50 ألف جنيه.



كما أقروا بتقسيم المبالغ المسروقة عليهم وإنفاقها على أغراضهم الشخصية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة تفيد بسرقتهم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.