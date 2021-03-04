اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 05:06 م
خالد صلاح
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استقرار ستاندرد أند بورز وداو قبيل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطى

الخميس، 04 مارس 2021 04:51 م
استقرار ستاندرد أند بورز وداو قبيل كلمة لرئيس مجلس الاحتياطى بورصة وول ستريت - أرشيفية
أ ش أ

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لم يطرأ تغير يذكر على المؤشرين ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز الصناعي اليوم الخميس في ظل توخي المستثمرين الحذر قبيل تصريحات مرتقبة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وسط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في الآونة الأخيرة، بينما أظهرت البيانات تعافيا متذبذبا لسوق العمل.

ارتفع داو 18.9 نقطة بما يعادل 0.06 بالمئة ليفتح على 31289.01 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 1.2 نقطة أو 0.03 بالمئة ليسجل 3818.53 نقطة، بينما هبط المؤشر ناسداك المجمع 43.8 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 12953.986 نقطة.

 

 


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بورصة وول ستريت

ستاندرد أند بورز 500

داو جونز الصناعي

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