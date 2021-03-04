استخراج بطاقة الرقم القومى لـ 6 آلاف سيدة وفتاة مجانا بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكدت الدكتورة أمانى شاكر، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، أن الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وفرت 6 آلاف استمارة رقم قومى لسيدات وفتيات القرى الأكثر فقراً، سواء استخراج بطاقة الرقم القومى لأول مرة أو من ليس لديهن القدرة المالية على تجديدها أو من فقدت بطاقة الرقم القومي، مع رفع أى غرامات تأخير عن استخراج بطاقة القومي.

وأضافت أمانى شاكر، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم الانتقال للسيدات والفتيات بقراهن، وتتم عملية التصوير وكتابة البيانات، دون أن تتكلف السيدة أو الفتاة أى أعباء مالية أو الانتقال من قريتها لموقع استخراج بطاقات الرقم القومى بالسجل المدنى، مؤكدة أنه تم استخراج 98 بطاقة رقم قومى للسيدات والفتيات بقرية بلوش التابعة لمركز بلطيم، وذلك فى إطار مشروع "بطاقتك حقوقك" الذى ينفذها المجلس القومى للمرأة، والذى يهدف إلى استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.

وفى سياق آخر، عقدت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ اجتماعا، بحضور الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة المقررة المناوبة، وعدد من عضوات المجلس.

تناول الاجتماع خطة العمل خلال شهر مارس أهمها اقامة ندوة عن التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة ورشة عمل لصناعة المنظفات ومكسبات الرائحة للملابس ودورات تدريبية تهدف إلى رفع مهارة المرأة وإتاحة فرص عمل جديدة التثقيف المالى، وإعداد دراسات الجدوى والتدريب على التسويق الإلكترونى، وتدريب خريجات الجامعات على برامج إنتاج المحتوى الإلكتروني.

كما تم خلال الاجتماع اقتراح تنفيذ حلقات نقاشية يتم خلالها طرح ومناقشة عدد من المشكلات والقضايا التى تخص المرأة وحلولها وايضا الإعداد لعرض فيلم بين بحرين بقريتى شنو وكوم الحجنة.



المشروع القومي لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات