احتفالات يوم القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك.. صور

رويترز

تحتفل بيشكيك بيوم القبعة البيضاء القيرغيزية، والاحتفال في متحف فرونزي، فى ظل ندوات توعوية كما عن مهمة وقيمة هذه القبعة، وتحرص بيشيك على تعليم السيدات فنون خياطة القبعة كنوع من التاريخ لهذه الخرفة اليدوية.

تعد القبعة القيرغيزية من أهم الفلكلور الموروث الشعبي فى بيشيك فلا تصنع إلا من الصوف، الجدير بالذكر أن اليوم الرسمي للاحتفال بيوم القبعة البيضاء القيرغيزية هو 5 مارس