اليوم السابع
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احتفالات يوم القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 10:41 م
احتفالات يوم القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك.. صور احتفالات يوم القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك
رويترز

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 تحتفل بيشكيك بيوم القبعة البيضاء القيرغيزية، والاحتفال في متحف فرونزي، فى ظل ندوات توعوية كما عن مهمة وقيمة هذه القبعة، وتحرص بيشيك على تعليم السيدات فنون خياطة القبعة كنوع من  التاريخ لهذه الخرفة اليدوية.
 
تعد القبعة القيرغيزية من أهم الفلكلور الموروث الشعبي فى بيشيك فلا تصنع إلا من الصوف، الجدير بالذكر أن اليوم الرسمي للاحتفال بيوم القبعة البيضاء القيرغيزية هو 5 مارس
 
القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك (2)
احتفالات يوم القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك
 
القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك (3)
مراسم احتفال القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك
 
القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك (4)
مسيرة احتفال يوم القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك
 
القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك (5)
احتفالات يوم القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك
 
القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك (6)
احتفالات يوم القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك
 
القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك (7)
يوم  يوم القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك
 
القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك (8)
 يوم القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك
 
القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك (1)
احتفالات يوم القبعة الوطنية القيرغيزية في بيشكيك

 


بيشكيك

القبعة البيضاء

القبعة القيرغيزية

متحف فرونزي

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