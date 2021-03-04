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احتجاجات لليوم الثالث فى لبنان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 09:09 م
احتجاجات لليوم الثالث فى لبنان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.. صور احتجاجات فى لبنان
كتب محمد جمال

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شهد عدد كبير من المناطق اللبنانية تحركات شعبية واسعة، لليوم الثالث على التوالى، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار بصورة كبيرة وتداعياته على الغلاء المعيشى، وركز المحتجون على قطع الشوارع الرئيسية وطرق السفر بين المحافظات مستخدمين الإطارات المطاطية المشتعلة وصناديق النفايات والأحجار الأسمنتية والعوائق المختلفة، وفي بعض المناطق السيارات الخاصة الشخصية المملوكة لبعضهم، وذلك لإيقاف حركة السير.

احتجاجات
احتجاجات


وردد المحتجون الغاضبون هتافات منددة بتردي الأوضاع المعيشية بصورة كبيرة، ومن بينها الانقطاع الممتد طيلة ساعات اليوم للكهرباء، وانهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار على نحو أدى إلى تفاقم الغلاء والارتفاع الكبير لأسعار السلع الأساسية، وأكد عدد من المشاركين في الوقفات الاحتجاجية أن أوضاعهم المعيشية تدهورت بصورة كبيرة بلغت حد عدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات المعيشية لهم ولأسرهم، وأن قدراتهم الشرائية هوت إلى حد غير مسبوق.

مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان


وبدا لافتا حرص القوى الأمنية والجيش على عدم الاحتكاك بالمتظاهرين والمحتجين، فيما حاولت قوات الشرطة في بعض المناطق التفاوض مع المتظاهرين لفتح الطرق أمام حركة السير، غير أن هذه المحاولات لم يُكتب لها النجاح مع الإصرار على قطع الشوارع والطرق، الأمر الذي اكتفت مع القوى الأمنية والعسكرية بمراقبة الأوضاع على بُعد وعدم التدخل منعا لحدوث مواجهات أو اشتباكات مع المتظاهرين.

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 


احتجاجات

لبنان

بيروت

مظاهرات لبنان

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