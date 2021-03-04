إيطاليا تدرس إنتاج لقاحات كورونا محليا.. والحكومة تعلن حقن 4.5 ملايين جرعة

كتبت : فاطمة شوقى

تعمل الحكومة الإيطالية على إنتاج لقاحات وباء كورونا محليا بحلول الخريف، مؤكدة أنه تم حقن أكثر من 4.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لوباء كورونا، خلال حملة التطعيم الوطنية التي بدأت نهاية العام الماضي، من بينهم 1.4 مليون تلقوا كلا الجرعتين اللازمتين.

وبحسب بيان صدر عن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، نشرته صحيفة "المساجيرو" اليوم الخميس، فإن بعض الشركات الإيطالية على استعداد لإنتاج الجزء الأكبر من عملية صناعة اللقاح، لأنها مجهزة بالفعل أو قادرة على القيام بذلك في وقت قصير.

وصدر البيان بعد اجتماع عقد بمقر الوزارة مع ممثلي اتحاد صناعة الأدوية والوكالة الإيطالية للدواء، ومديرالعمليات اللوجستية للجيش الإيطالي، الجنرال باولو فيليوولو.

وبحسب البيان، يمكن أن يبدأ الإنتاج الصناعي للقاحات بعد الحصول على التراخيص من السلطات المختصة، في فترة تقدر ما بين أربعة الى ستة أشهر، أي بحلول فصل الخريف.

ويشار إلى أن مسؤولين في شركة استرازينيكا قد أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع شركات محلية ايطالية تمتلك التقنية اللازمة لانتاج لقاحها.

ووفق أحدث تقرير للمفوض الاستثنائي للطوارئ الصحية، فقد تم إعطاء 4587565 جرعة من لقاحات كورونا، ما يعادل 70.1% من إجمالي الكميات التي تم تسليمها.

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أنه بالتفصيل، تم تلقى الجرعات 2378238 عاملاً في مجال الصحة، و769058 من العاملين خارج قطاع الصحة، و409982 من نزلاء دور رعاية المسنين، و734448 من الذين تفوق أعمارهم الـ80 عاما، و78461 من أفراد القوات المسلحة، و217378 من العاملين في قطاع التعليم.