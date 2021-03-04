اليوم السابع
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إصابة طالب ثانوى بجرح غائر فى الوجه خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأوسيم

الخميس، 04 مارس 2021 11:53 ص
إصابة طالب ثانوى بجرح غائر فى الوجه خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بأوسيم مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أوسيم في الجيزة، ما أسفر عن إصابة طالب ثانوى نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض فى وجهه، بسبب خلافات بين الطرفين، كما أصيب آخرين خلال المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين إصابة طالب ثانوي بجرح غائر فى الوجه، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، كما أصيب آخرون خلال المشاجرة.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


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