إصابة سائق بطعنة فى الصدر على يد والد طليقته أثناء رؤية أبنائه بالدقهلية

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر المركزي بوصول سائق 36 سنة، مقيم بقرية كوم النور دائرة المركز مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، ادعاء تعدي بسلاح أبيض.

انتقلت مباحث مركز ميت غمر إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤاله في محضر الشرطة، أقر بأنه أثناء زيارة أطفاله طرف والدتهم بذات القرية لانفصاله عنها، حدثت مشادة كلامية بينه وبين والد طليقته 52 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، قام على إثرها بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين"، وإحداث إصابته.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته في محضر الشرطة، اعترف بارتكاب الواقعة بعد حدوث مشادة كلامية بينه وبين طليق ابنته لدى حضوره إلي بيته لرؤية أطفال، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة "السكين"، فتم التحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4263 لسنة 2021 جنح مركز شرطة ميت غمر، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.