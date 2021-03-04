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إحالة 158 موظفا بمستشفى بالدلنجات فى البحيرة للتحقيق لتغيبهم دون إذن

الخميس، 04 مارس 2021 03:26 م
إحالة 158 موظفا بمستشفى بالدلنجات فى البحيرة للتحقيق لتغيبهم دون إذن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

 

وفى هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات، حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، وأسفرت الحملات عن إحالة  158 موظفا بالمستشفى العام بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون وجود سند قانونى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين.

 


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