إحالة مدير الشؤون القانونية بإحدى الجامعات واثنين من مساعديه للمحاكمة التأديبية

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بإحدى جامعات الوجه البحرى، واثنين من مساعديه، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية وإدارية في القضية رقم 22 لسنة 63 قضائية عليا.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المديرين بالإدارة العامة للشئون القانونية، والمدير العام، خالفوا أحكام مدونة سلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية، الصادرة من الوزير المختص، إخلالًا بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها والظهور بالمظهر اللائق، بأن قدما الأول والثاني بيانًا للجنة التفتيش معتمد من الثاني، مفاده عدم صدور أحكام في الدعاوى إختصاصهما لمدة عام، وذلك بالمخالفة للحقيقة والواقع.

وأكد تقرير الإتهام أن المحال الأول بمفرده تراخى في تحرير مذكرة بالرأي في الفتوى رقم 172 لسنة 2017 بالمخالفة للتعليمات، بينما أهمل المحال الثالث بمفرده فى الإشراف على أعمال الإدارة القانونية رئاسته، مما أدى إلى عدم إمساك الإدارة لسجلات ودفاتر قيد العقود وإجراءات التنفيذ الصادرة لصالح الجامعة جهة عمله، وتوزيع العمل على الأعضاء الفنيين، وعدم قيد الأعمال الأعمال القانونية الأخرى، مما أدى الى عدم استيفاء بيانات سجلي قيد الأحكام والقضايا تحت الرفع، وأهمل المحال الثالث في الإشراف ومتابعة أعمال مروؤسيه، مما أدى إلى إرتكابهم مخالفات قانونية.

وكان رئيس الجامعة وافق على محاكمة مديرين بالإدارة العامة للشئون القانونية وفقًا لما جاء بالمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

وجاء ذلك في مذكرة أرسلتها الجامعة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالفين للمحاكمة، وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.

وأرفق بمذكرة رئيس الجامعة ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، مؤشرًا عليه من رئيس الجامعة ، بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.