إحالة متهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزله فى القاهرة للمحاكمة

كتب سليم على

أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بإحالة المتهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالقاهرة للمحاكمة. وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة التنقيب عن الآثار.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات مديرية أمن القاهرة، قيام شخص بالحفر خلسة بعقار ملكه بالقاهرة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار ملكه، وعثر بداخل العقار على حفرة قطرها "1,5متر بعمق 7 متر"- الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر.

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.