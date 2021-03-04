أودية سانت كاترين بجنوب سيناء تستقبل غدا قوافل طبية مجانية

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء عن تنظيم عدة قوافل طبية مجانية إلى أودية سانت كاترين خلال الفترة من غدا الجمعة 5 مارس وحتى الأربعاء 10 مارس من ذات الشهر، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة.

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن قافلة طبية تزور وادى الطرفة بكاترين خلال يومى الجمعة والسبت 5 و 6 مارس الجارى، وهناك قافلة أخرى لأودية الإسباعية وسعال يومى الثلاثاء والأربعاء 9 و10 مارس من ذات الشهر، يأتى ذلك بهدف تقديم الخدمات والرعاية الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجا لأهالى ومرضى وديان المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية تضم عيادات متنقلة فى تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد والأنف والأذن والحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.

فيما اختتمت أعمال قافلة وادى الجوفة بأبورديس مساء اليوم بتوقيع الكشف والفحص الطبى على 343 مريضا وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان مع تحويل 11 مريضا لمستشفى أبورديس المركزى لتقديم أوجه الرعاية الطبية المتقدمة.