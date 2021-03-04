وقالت ميركل -في تصريحات حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة كوفيد-19، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس- "إنّ الوكالة (الألمانية) للّقاحات ستسمح بإعطاء أسترازينيكا لفئات كبار السنّ ونحن سنتّبع توصياتها بكل سرور".

وأوضحت المستشارة أنّ دراسات أجريت مؤخراً قدّمت أدلّة تتيح رفع العمر الأقصى لمن بإمكانهم تلقّي هذا اللّقاح، مشيرة بالخصوص إلى دراسات طبية بريطانية أظهرت فعالية كبيرة لهذا اللقاح لدى كبار السنّ.