1718 طالبا وطالبة يتنافسون على جوائز مسابقة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة

الإسكندرية جاكلين منير

اختتمت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مسابقة معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة مصر2021، والذى يغطى محافظة الإسكندرية وبعض محافظات مصر، وذلك بعد تصفيات لعدد من المعارض المحلية على مستوى الجمهورية، وقد شارك فى المعرض 1718 طالبًا وطالبة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 14 إلى 18 سنة، بإجمالى عدد 1048 مشروعًا، وتأهل منهم فى التصفيات النهائية 111 طالبًا وطالبة، بإجمالى 72 مشروع من مختلف المحافظات.

وتم الإعلان عن المشاريع الخمس الأوائل، والتى ستتأهل لتمثيل مصر فى المعرض الدولى للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 بالولايات المتحدة الأمريكية عبر التواصل الرقمى فى الفترة من 16-21 مايو 2021. ويُعَدُّ المعرض الدولى للعلوم والهندسة بمثابة المسابقة الدولية الأكبر فى مجال العلوم للمرحلة قبل الجامعية، والتى تمنح ما يزيد عن 1700 طالب على مستوى العالم الفرصة للتجمع، ومشاركة الأفكار، وعرض المشروعات العلمية المتطورة، بالإضافة إلى التنافس على المنح الدراسية والتعليمية، والرحلات العلمية؛ ومقابلة علماء من كل أنحاء العالم ومنهم الحائزين على جائزة نوبل فى شتى مجالات العلوم.

وكان الحفل الختامى لإعلان جوائز الفائزين فى معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة قاصراً على بث مباشر على صفحة مركز القبة السماوية العلمي، حيث تم توجيه الشكر إلى الطلبة، وأولياء أمورهم، ولجنة التحكيم، والمعلمين، والمشرفين، كما أشادت المكتبة بالدور البنَّاء لشركاء النجاح وهم: وزارة التربية والتعليم، البنك الأهلى المصري، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

قام بتقييم مشروعات الطلبة مجموعة من أساتذة الجامعة، وعلماء ومهندسين متخصصين، بالإضافة إلى متطوعين محترفين فى الصناعة. وتم تحديد الجوائز الكبرى باستخدام مقياس يعتمد على تقييم القدرات الإبداعية والتفكير العلمى والأهداف الهندسية والدقة والمهارات والوضوح، واتبعت لجنة التحكيم المقاييس الدولية لتقييم المشروعات.

وحاز على المركز الأول الطالب عبد الرحمن أحمد دراز من الغربية عن مشروع "روبوت المهام الصعبة"، كما فازت الطالبة: فاطمة على البنا من الإسكندرية بالمركز الثانى عن مشروعها "مستخلص بذور المورينجا فى تنقية مياه الصرف الصحى للزراعة وإنتاج الطاقة الخضراء"، وفاز بالمركز الثالث الطالبان: جاسر أحمد جلال ومصطفى أحمد مرعى من الإسكندرية عن مشروع "استخدام رؤية الكمبيوتر وأنظمة التعلم الآلى لتطوير خوارزمية تساعد الأشخاص المعاقين جسديًا على استخدام الأنظمة والآلات الذكية"، بينما جاء فى المركز الرابع الطالبة: ياسمين أسامه حجى من دمياط عن مشروع "تطوير نظام مولدات الطاقة الجيوحرارية المزدوج وتطبيقه فى مصر"، وجاء فى المركز الخامس الطالب: عمر وليد البحيرى من دمياط عن مشروعه "جهاز لكشف تلوث المياه".