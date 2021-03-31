15 صورة ترصد جمال كورنيش مدينة أسوان الجديدة ليلا بعد التطوير

أسوان – عبد الله صلاح

يرصد "اليوم السابع" 15 صورة تجسد جمال كورنيش مدينة أسوان الجديدة المطل على نهر النيل أقصى جنوب مصر، بعد الانتهاء من أعمال تطويره بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.

وأكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ مشروع الشريط النهرى، وهو أحد أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالى 950 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نحو 750 عاملا وفنيا ومهندسا.

وأضاف "رشاد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يشمل منطقة للفيلات وممشى سياحيا وحديقة نيلية بطول 6 كيلو مترات، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وبازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسى سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان، بالإضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجاري الترفيهي، والمسرح الرومانى.