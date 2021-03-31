اليوم السابع
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15 صورة ترصد جمال كورنيش مدينة أسوان الجديدة ليلا بعد التطوير

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:00 ص
15 صورة ترصد جمال كورنيش مدينة أسوان الجديدة ليلا بعد التطوير كورنيش مدينة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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يرصد "اليوم السابع" 15 صورة تجسد جمال كورنيش مدينة أسوان الجديدة المطل على نهر النيل أقصى جنوب مصر، بعد الانتهاء من أعمال تطويره بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان.

وأكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ مشروع الشريط النهرى، وهو أحد أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالى 950 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نحو 750 عاملا وفنيا ومهندسا.

 

وأضاف "رشاد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يشمل منطقة للفيلات وممشى سياحيا وحديقة نيلية بطول 6 كيلو مترات، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وبازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسى سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان، بالإضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجاري الترفيهي، والمسرح الرومانى.

28910-إضاءة-البازارات-السياحية
إضاءة البازارات السياحية

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طرق الممشى

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إضاءة الممشى السياحى

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إضاءة ليلية للبازارات

41017-ممشى-للمواطنين
ممشى للمواطنين

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إضاءة ليلية

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كورنيش أسوان الجديدة

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مشروع الفيلات

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المحلات

263732-الممشى-السياحى
الممشى السياحى

267746-مشروع-الشريط-النهرى
مشروع الشريط النهرى

305656-إطلالة-جوية-مميزة-لكورنيش-أسوان-الجديدة
إطلالة جوية مميزة لكورنيش أسوان الجديدة

307732-مشروع-الممشى-السياحى
مشروع الممشى السياحى

310297-كوبرى-أسوان-المعلق
كوبرى أسوان المعلق

313156-الممشى-السياحى-بمدينة-أسوان-الجديدة
الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة

 


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