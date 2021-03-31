1080 مواطنا يتلقون تطعيمات لقاح كورونا بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه بلغ إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، بلغ 1080 مواطنا، منهم 540 شخصا حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و377 حصلوا على اللقاح من مركز طبى حجازى بشبرا، و163 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب.

وأكدت المديرية، فى بيان أن حصيلة التطعيمات اليوم بلغت 115 حالة، بمستشفى كفر شكر المركزى و2 حالة بمركز طب الأسرة بسنديون، و71 حالة بمركز طبى حجازى بشبرا الخيمة، وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المديرية، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات، للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر، على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.