⁦⁦ مدير معهد إعداد القادة بحلوان يبحث إدراج برامج التوعية بمخاطر الإدمان ضمن الخطة

كتب محمد صبحى

استقبل الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بحلوان، التابع لوزارة التعليم العالى، بمقر المعهد بحلوان الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، نائبى المركز الدكتور محمد جودة البقري، الدكتورة منى عز الرجال، والدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بجامعة بنها، وذلك لبحث سبل التعاون مع المعهد ووضع خطة عمل تكاملية تهدف لتعظيم الاستفادة من قدرات المراكز المنشأة حديثا والمعهد لخدمة طلاب الجامعات.



أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان أن هذه اللقاءات تأتى في إطار تفعيل بروتوكولات التعاون بين معهد إعداد القادة بحلوان والجامعات المصرية وتدعيمًا لدور مراكز إعداد القادة المنشأة حديثا بالجامعات، وبناءا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة التنسيق بين الجهات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة لتعظيم الاستفادة و بناء قدرات طلاب الجامعات .



وبحسب بيان صادر عن معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالى ، اجتمع الحضور مع الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي للتنسيق مع المعهد والمراكز لإدراج البرامج التوعوية بمخاطر الإدمان والمخدرات ضمن برامج إعداد القادة الشباب.

