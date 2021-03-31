اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 02:00 ص
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وكيل "المعلمين" يطالب النواب بإقرار تعديلات قانون النقابة لحل أزمة المعاشات

الأربعاء، 31 مارس 2021 02:00 ص
وكيل "المعلمين" يطالب النواب بإقرار تعديلات قانون النقابة لحل أزمة المعاشات إبراهيم شاهين وكيل نقابة المعلمين
كتبت آية دعبس

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طالب إبراهيم شاهين وكيل النقابة العامة للمعلمين، مجلس النواب بإقرار تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، وذلك لحل أزمة المعاشات التى تواجهها النقابة، ومساعدتها على الانتظام فى صرفها للأعضاء، فى ظل زيادة أعداد المستحقين من المعلمين فى كل دفعة.
 
وأوضح شاهين، لليوم السابع، أن تعديلات القانون تتضمن تحويل الاشتراكات بدلا من قيمة 4.5 جنيه من راتب المعلم، إلى نسبة مئوية من المرتب والتى تسهم فى زيادة الدخل لصندوق المعاشات، لافتا إلى أن موارد الصندوق انخفضت بشكل كبير خلال تلك الفترة بسبب توقف طبع الكتب المدرسية والتى كانت تحصل النقابة على نسبة من قيمتها، وكذلك عدم حصول النقابة على مكافأة امتحانات نصف العام الدراسى ونهايته.
 
وأضاف وكيل نقابة المعلمين،: لا أمل لنا لحل أزمة صندوق المعاشات وانتظام صرف المعاشات إلا استجابة مجلس النواب لنا وإقرار التعديلات".
 
وكانت قد شهدت نقابة المعلمين أزمة فى توفير القيمة الإجمالية لدفعة معاشات المعلمين يناير 2021، حيث أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاشات يبلغ نحو 259 ألف و973 عضو، بقيمة 89 مليون، و950 ألف، و658 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 198 ألف و710 بقيمة 39 مليون، و741 ألفا، و800 جنيهاً.

نقابة المعلمين

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