وزير الزراعة: كارت الفلاح يسهل عملية التحول الرقمى ويعتبر كارت مدفوعات

كتب رامى محيى الدين

علّق الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، على موضوع كارت الفلاح قائلا: "إنه من المشروعات الكبيرة ويعتبر مشروعا يؤدى إلى انضمام القطاع الزراعى إلى المنظومة الرقمية، وتم تدريب المسئولين فى الجمعيات الزراعية على الحاسب الآلى والتابلت فى 12 محافظة، وتم الانتهاء من الـ14 محافظة الأخرى، وتمت الموافقة من مجلس الوزراء على إطلاق المنظومة بجميع محافظات الجمهورية، ويتم من باكر فى توزيع الكروت بالمحافظات الأخرى، والميزة التى لا بد من أخذها فى الاعتبار أن كارت الفلاح لن يكون كارت حيازة ولكن سيكون كارت ميزة أى كارت مدفوعات، وبالتالى سهلت على المزارعين عملية التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال الزراعة، ويساعدنا فى تحويل الدعم إلى مستحقيه، واكتمال الإطلاق اليوم يعتبر نجاح للدولة المصرية فى هذا المجال".

وأضاف وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامى أسامة كمال: "دائما يتحدث الرئيس ويقول عملنا مش بيقول هنعمل، متابعا: "إن مشروع البركة الجديدة يقع فى شمال وجنوب الضبعة على مساحة 500 ألف فدان وما زرع ألف فدان، ونحاول أن نجد مصادر للمياه ولكن نرى أولا الأراضى الصالحة للزراعة، وعلشان نعمل مشروع زى مستقبل مصر لا بد من التأكد أن الأرض صالحة للزراعة، وشكلنا لجانا للوصول إلى أفضل النتائج وتم الاستعانة بخبراء الزراعة من جامعة القاهرة والإسكندرية".

وتابع: "الرئيس يعتبر هذا المشروع متكاملا، وتم إطلاقه تحت اسم مشروع الدلتا الجديدة ويقع بين 3 محافظات وقريب من الموانئ وخطوط المواصلات، وسيؤدى إلى جذب السكان وتشغيل العمالة، ووجود هذا المشروع يخدم كل الأغراض لأن المكان قريب من شبكة الطرق وموقعه عبقرى، ويضيف مليون فدان أو أكثر ويساهم فى الأمن الغذائي".