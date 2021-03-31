وزيرة التضامن تنعى الجنزورى: أخلص لوطنه وتحمل المسئولية فى أصعب الظروف

كتب مدحت وهبة

نعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق الذى وافته المنية اليوم الأربعاء ، مؤكده انه أخلص لوطنه وتحمل المسئولية في أصعب الظروف وعمل جاهدًا لخدمة وطنه وشعبه ..

وقالت الوزيرة إن الراحل كان مخلص لوطنه وظل جاهد لخدمة وطنه رحم الله الفقيد الكبير وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.

يذكر أن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، ولد في قرية جروان بمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 يناير 1933، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميتشجن الأمريكية؛ وشغل العديد من المناصب بالدولة المصرية، حيث سبق أن شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف، وأسند له إدارة معهد التخطيط القومي ثم أصبح وزيراً للتخطيط، ثم نائبًا لرئيس الوزراء.

وتولي الدكتور الجنزوري، رئاسة الوزراء لأول مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال الفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 اكتوبر 1999 ، وعقب أحداث ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، كلفه المجلس العسكري بتشكيل الحكومة حيث أدى اليمين الدستورية في ديسمبر 2011 واستمر فيها حتى يونيو 2012.

وأُطلق علي الجنزوري لقب "وزير الفقراء"، وأيضًا "الوزير المعارض"، حيث كان يختص برعاية محدودي الدخل، ويعتمد سياسات لصالح الفئات الأولي بالرعاية، وهو صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في 1983 وانتهت عام 2003.