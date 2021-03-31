اليوم السابع
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وزيرة التخطيط تنعي الدكتور كمال الجنزوري: مصر فقدت واحدًا من العقول الاقتصادية المستنيرة

الأربعاء، 31 مارس 2021 03:10 م
وزيرة التخطيط تنعي الدكتور كمال الجنزوري: مصر فقدت واحدًا من العقول الاقتصادية المستنيرة كمال الجنزورى
كتبت أسماء أمين

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تنعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور كمال الجنزوري مستشار رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التخطيط الأسبق بمزيد من الحزن والأسي، وتتمني من الله أن يرزق أهله الصبر علي فقدان المغفور له بإذن الله.
 
وتتوجه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بخالص التعازي إلي أسرة الفقيد داعيه الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان، متابعه أن مصر فقدت واحدًا من العقول الاقتصادية والسياسية المستنيرة، ومن الشخصيات التي قدمت الكثير لخدمة الوطن ولبي نداء المسؤلية وتحملها بكفاءة عالية في كل مرة وخدم وطنه في ظروف صعبة واستطاع أن يحقق إنجازات كبيرة في مسيرته المهنية والسياسية .
 
 
 

وزاره التخطيط

كمال الجنزورى

رئيس الوزراء الاسبق وفاة الجنزوري

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