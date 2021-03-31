اليوم السابع
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وزيرا الزراعة والبيئة ومحافظ جنوب سيناء يبحثون آليات تنمية الثروة السمكية

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:45 م
وزيرا الزراعة والبيئة ومحافظ جنوب سيناء يبحثون آليات تنمية الثروة السمكية سمك
كتبت أسماء نصار

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اجتماعا بحضور قيادات الوزارتين والمحافظة وممثل عن وزارتي السياحة والبترول ورئيس صندوق تنمية الثروة السمكية في البحر الأحمر.

ناقش الاجتماع آليات تنمية الثروة السمكية في محافظة جنوب سيناء والانتهاء من تطوير وتشغيل ميناء الصيد البحرى ومصنع الثلج المجروش بمدينة الطور وكذلك إنشاء مركز تسويق الأسماك بجوار الميناء وأيضا انشاء مصنع ثلج البلاطات.

وبحث الاجتماع أيضا الإيقاف المؤقت للصيد حفاظا على التوازن البيئي وتنمية وتكاثر الثروة السمكية خلال فترة التوقف من شهر أبريل حتى يونيو مع التأكيد على التزام كل الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ قرار إيقاف الصيد بالتعاون مع قوات حرس الحدود وشرطة المسطحات المائية
وتضمن الاجتماع أيضا سرعة إجراءات تراخيص مراكب الصيد تسهيلا على الصيادين وايضا سرعة الانتهاء من إنشاء ميناء ومكتب الصيد بمدينة رأس سدر.

كما تم بحث أليات تفعيل برتوكول التعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والسياحة والبترول ومحافظة جنوب سيناء بشأن توفير مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية للصيادين خلال فترة توقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي العقبة والسويس.


وزير الزراعة

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