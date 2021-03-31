هيئة قضايا الدولة تنعى الدكتور كمال الجنزورى

كتب إبراهيم قاسم

نعى المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، وجميع مستشارى الهيئة، الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، أن الهيئة نعت الدكتور كمال الجنزورى حيث كان الفقيد مثالاً يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في حب الوطن واسهاماته البارزة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية عموماً وفي أدق المراحل التي مرت بها الدولة المصرية خصوصاً.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسرة فقيد الوطن في وفاة أحد رموز الوطنية المصرية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده واسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.