نيابة الخصوص تحيل المتهم بقتل والدته لمستشفى الأمراض النفسية

القليوبية- إبراهيم سالم

كشفت تحقيقات نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، بشأن واقعة قتل شاب مريض نفسيا لوالدته في الخصوص، أن المتهم هو من قام بالاتصال بالشرطة والإبلاغ بعد أن طعن والدته بالسكين، وأنه كان يهذي بكلمات غير مفهومة تبين بعدها أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية، دخل على إثرها مستشفي الأمراض العقلية عدة مرات، آخرها كانت قبل شهر تقريباً، وكانت والدته تعمل للإنفاق عليه، حيث كانت تتركه يومياً بمفرده داخل المنزل.

وأمرت النيابة بالتحفظ على جثة الوالدة المتوفية، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان الإصابات وسبب الوفاة، كما أحالت المتهم إلى مستشفى الخانكة للصحة النفسية والعصبية لبيان سلامة قواه العقلية، كما طلبت تحريات المباحث.

وكان قد تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، إخطاراً بوقوع جريمة قتل بمنطقة ميت النار بمدينة الخصوص، حيث أقدم شاب مريض نفسي، يبلغ من العمر 25 سنة، على طعن والدته حتى الموت، مستخدما سلاح أبيض "سكين"، وسدد لها 17 طعنة بأنحاء جسدها، أودت بحياتها.

وتشكيل فريق بحثى، بقيادة اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، بمشاركة المقدم إسلام مسعد، رئيس مباحث قسم الخصوص، وتبين وجود بلاغ من الأهالي بقيام شاب بقتل والدته، وبالانتقال والفحص، تبين للعميد خالد محمدي، رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد حسني، رئيس فرع البحث الجنائي، قيام شباب 25 سنة، مريض نفسى، بطعن والدته 51 سنة، عاملة نظافة بمستشفى قصر العيني، وسدد لها حوالي 17 طعنة بجميع أنحاء جسدها، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم مريض نفسياً، ويعالج لدى الأطباء، وكان نزيلاً بإحدى المصحات النفسية لفترة.