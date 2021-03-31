نقل رئيس الوزراء الأردنى للمستشفى وخضوعه لجراحة فى كتفه

كتب محمد تهامى زكى

نقل الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردنى، اليوم الأربعاء، إلى أحد مستشفيات المملكة، نتيجة إصابته بالتهاب عصب فى الكتف الأيمن.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال المهندس صخر دودين، وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة، إنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أدخل اليوم الأربعاء، لأحد المستشفيات فى العاصمة عمّان، لإجراء تدخّل جراحى مبرمج مسبقاً فى مفصل كتفه الأيمن.

وأوضح دودين، أنّ رئيس الوزراء سيخضع إلى راحة لعدّة أيّام بناء على نصيحة الأطبّاء، ومن المتوقّع أن يعود إلى عمله بداية الأسبوع المقبل.



