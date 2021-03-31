نقل رئيس الوزراء الأردنى للمستشفى وخضوعه لجراحة فى كتفه

نقل الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردنى، اليوم الأربعاء، إلى أحد مستشفيات المملكة، نتيجة إصابته بالتهاب عصب فى الكتف الأيمن.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال المهندس صخر دودين، وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة، إنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أدخل اليوم الأربعاء، لأحد المستشفيات فى العاصمة عمّان، لإجراء تدخّل جراحى مبرمج مسبقاً فى مفصل كتفه الأيمن.
وأوضح دودين، أنّ رئيس الوزراء سيخضع إلى راحة لعدّة أيّام بناء على نصيحة الأطبّاء، ومن المتوقّع أن يعود إلى عمله بداية الأسبوع المقبل.
ويذكر أنه وفى وقت سابق من هذا الشهر، أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، أهمية الآلية الثلاثية الأردنية العراقية المصرية لتعود بالنفع على شعوبهم ولتعميق التكامل الاقتصادى والتجارى فى مجالات النفط والغاز والنقل والإنشاءات، كما أن هذه الآلية تسير بالتوازى مع الآليات الثنائية للتعاون العربى المشترك.
جاء ذلك خلال اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثى بين الأردن والعراق ومصر، ضمن آلية التعاون الثلاثى بين هذه الدول، وبما يحقق التكامل المنشود بينها، تنفيذًا لقرارات القادة ومخرجات القمم التى عقدوها، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية.
وقال الخصاونة: "إن هذه الآلية تبنى أواصر الأخوة والعلاقات الضاربة جذورها بالتاريخ بين الدول الثلاث والمصالح المشتركة التى تربط هذه الدول وشعوبها"، مؤكدًا أهمية خروج اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثى بمقترحات لمشروعات محددة على أرض الواقع.
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