اليوم السابع
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نقابة الأطباء: 423 شهيدا من الأعضاء بسبب كورونا بعد عام من تسجيل أول ضحية

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:46 م
نقابة الأطباء: 423 شهيدا من الأعضاء بسبب كورونا بعد عام من تسجيل أول ضحية ذكرى مرور عام على سقوط أول ضحايا كورونا الدكتور أحمد اللواح
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للأطباء، إن اليوم الأربعاء، هو ذكرى مرور عام على سقوط أول ضحايا كورونا من صفوف الفريق الطبى، وهو الدكتور أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر ببورسعيد، مشيرة إلى أنه منذ ذلك اليوم لم يتوقف سقوط شهداء الأطباء يوميا حتى وصل العدد إلى ( 423) شهيد من الأطباء حتى الآن، بخلاف باقى الفريق الطبى من التمريض والفنيين والعمال .
 
ووجهت النقابة، السلام لكل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى ممن ضحوا بأرواحهم من أجل الجميع، وتحية لكل المرابطين على الجبهة يقاومون بلا تراجع ولا استسلام فيروس كورونا المستجد.
 
من ناحية أخرى، كان قد أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، عن بدء صرف معاش الوفاة الإصابية لأسر شهداء الفرق الطبية بسبب كورونا، مع المعاش الطبيعى لـ6 أسر من شهداء أطباء محافظة الغربية، وذلك بنسبة 145% من الأجر الشامل، مشيرا إلى أنه سيتم الصرف لهم أول أبريل المقبل.
 
وأكد الزيات، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن بدء صرف معاش الوفاة الإصابية يعد إنجازا كبيرا لحق أصيل لشهداء الفرق الطبية، سعت النقابة لتحقيقه من خلال المتابعة مع اللجنة الطبية العليا برئاسة الدكتور أيمن الأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية، حتى صدور شهادات الوفاة الإصابية لـ91 شهادة من الأطباء.
 
 

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