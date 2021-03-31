اليوم السابع
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مندوب مصر بالأمم المتحدة: القاهرة تشارك بقوة فى القضايا المستجدة كالمناخ والبيئة

الأربعاء، 31 مارس 2021 08:52 م
مندوب مصر بالأمم المتحدة: القاهرة تشارك بقوة فى القضايا المستجدة كالمناخ والبيئة السفير محمد إدريس
كتب أحمد عرفة

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أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر لها إسهام كبير على مدار عقود طويلة فى قضايا متعددة ومتنوعة ومحورية، خاصة فى عملية السلام بالشرق الوسط، موضحًا أن المشاركة على المستوى الرئاسى بالمحافل الدولية تعطى زخما للبعد الدبلوماسى ويعطى قوة دفع ويعبر عن رؤية الدولة، ومؤكدا أن مصر انضمت إلى تحرك تقوده مجموعة دول فى الأمم المتحدة من أجل لقاح كورونا، وسيصدر بيان حول ذلك بنهاية الأسبوع.
 
وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، خلال قناة إكسترا نيوز، أن اتفاقية الأمم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية لم تدخل حيز النفاذ إلا بعد 13 سنة وانضم إليها 40 دولة فقط من 164 دولة، موضحًا أن مصر الآن تشارك بشكل قوى فى القضايا المستجدة كقضايا المناخ والبيئة، ومتابعا أنه إذا حصل عدد كبير من الناس حول العالم على لقاح كورونا ستظهر أيضًا أنواع مستجدة، وسوف يتحور الفيروس إلى أشكال جديدة، وسيكون الوضع أكثر صعوبة حتى على متلقى اللقاح.
 
وتابع السفير محمد إدريس، أن لدى مصر حلول لإدارة المياه والمناخ بطريقة تعتمد على قدر أكبر من التنسيق، موضحًا أن المحافل الدولية تعطى فرصة للتشاور فى مختلف القضايا الهامة والحوار الفعال.

محمد ادريس

كورونا

مصر

الامم المتحده

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