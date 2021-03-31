مقتل مدنيين اثنين وإصابة 16 أخرين فى انفجار بإقليم بلخ الأفغانى

أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم "بلخ" الأفغاني عادل شاه عادل اليوم الأربعاء مقتل مدنيين إثنين على الأقل وإصابة 16 شخصا آخرين بينهم ثلاثة جنود، وذلك جراء وقوع انفجار بالإقليم.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن عادل قوله " إن الانفجار وقع في حوالي الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي في منطقة "بندر إي كولوفت"، حيث كان هناك لغما مثبتا في عربة بالمنطقة، مشيرا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.
مقتل مدنيين اثنين وإصابة 16 أخرين فى انفجار بإقليم بلخ الأفغانىالأربعاء، 31 مارس 2021 02:54 م
أفغانستان - أرشيفية
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أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم "بلخ" الأفغاني عادل شاه عادل اليوم الأربعاء مقتل مدنيين إثنين على الأقل وإصابة 16 شخصا آخرين بينهم ثلاثة جنود، وذلك جراء وقوع انفجار بالإقليم.
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