اليوم السابع
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الأربعاء، 31 مارس 2021 03:40 م
خالد صلاح
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مقتل شخص فى تبادل لإطلاق النار بالمقر الرئيسى للشرطة الإندونيسية

الأربعاء، 31 مارس 2021 02:15 م
مقتل شخص فى تبادل لإطلاق النار بالمقر الرئيسى للشرطة الإندونيسية الشرطة الإندونيسية
وكالات

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أفادت وسائل إعلام بأن شخصا على الأقل قتل جراء تبادل لإطلاق النار وقع داخل المقر الرئيسي للشرطة الوطنية الإندونيسية في العاصمة جاكارتا.

وحسب تقارير وسائل إعلام محلية، أطلق عناصر الشرطة الرصاص على امرأة دخلت اليوم الأربعاء مقرها ويعتقد أنها حاولت تنفيذ هجوم.

ولم تعلق الشرطة الإندونيسية بعد على الحادث.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إصابة 20 شخصا جراء تفجير انتحاري مزدوج نفذه زوجان أمام كاتدرائية في مدينة ماكاسار بجزيرة سولاويسي، واعتقال 13 شخصا على الأقل في إطار التحقيقات في الاعتداء.

 
 

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شرطة إندونيسيا

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