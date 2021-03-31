مصر للطيران تسير غداً 70 رحلة دولية تقل 6305 ركاب إلى دول مختلفة

كتب محمود عبد الغنى

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الخميس، رحلاتها إلى 70 وجهة دولية، تنقل على متنهم ما يقرب من 6305 ركاب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير غداً 70 رحلة جوية بمعدل 45 رحلة دولية إلى كل من "بيروت، نادجمينا، لاجوس، أكرا، تونس، اسطنبول، الدوحة، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبى، ميونيخ، ميلانو، بغداد، البحرين، عمان، الخرطوم، الشارقة، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، دبى، أبوظبى، جوهانسبرج، جوانزو" و21 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات 6305 ركاب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.