اليوم السابع
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مصدر أمنى ينفى شائعة تورط ضابطين فى قتل زوجة مواطن

الأربعاء، 31 مارس 2021 01:25 ص
مصدر أمنى ينفى شائعة تورط ضابطين فى قتل زوجة مواطن الشائعات _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مصدر أمنى صحة ما تداوله أحد الصحفيين الإثاريين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) من إدعاءات تفيد إعتزامه نشر مستندات وأسماء حول وقائع تدمير إحدى الشركات الصناعية، وتسبب نائب بمجلس الشيوخ وضابطى شرطة فى ذلك، وتسببهم فى قتل زوجته مستغلين سلطة وظيفتهم، وكذا إسقاطه على كافة أجهزة الدولة بدعوى تغافلهم على تلك التجاوزات.

كما أكد المصدر أنه بالفحص تبين عدم صحة ما ذكره الصحفى المشار إليه من إدعاءات جملةً وتفصيلاً ، وعدم وجود أية صلة لما ورد بالمقال بالأسماء التى ذكرها.


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